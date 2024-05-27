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Торговый центр по городской программе появится в столичном районе Бирюлево-Восточное

Строительство торгового центра на юге столицы ведется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Объект появится на Элеваторной улице, рядом с жилым комплексом «Царицыно».

«Работы по возведению торгового объекта, где смогут работать более 400 человек, ведутся в соответствии с графиком. Застройщик уже завершил монтаж фасадных конструкций. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2025 году», — рассказал Владислав Овчинский.

Известно, что для посетителей ТЦ будет предусмотрена парковка на 111 машиномест и стоянка для велосипедного транспорта.

«Одновременно со строительством жилья мы реализуем проект в рамках городской программы по созданию мест приложения труда. Появление нового объекта коммерческой инфраструктуры даст возможность жителям работать рядом с домом и позволит оптимизировать автомобильный трафик в районе», — добавил вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

Ранее Москомархитектурой был выпущен градостроительный план земельного участка площадью 1,04 га, добавила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

«Высота строения не превысит 16,5 м, а предельная площадь составит 10 тысяч квадратных метров, включая подземную парковку», — уточнила Юлиана Княжевская.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и уже охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 100 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,6 млн кв. м. недвижимости — это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Это позволит создать свыше 215 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.