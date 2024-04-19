Торговый комплекс с медцентром построят в Дзержинском
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В Главгосстройнадзор Подмосковья поступило извещение о начале строительства торгового центра в городском округе Дзержинский, сообщает пресс-служба ведомства.
Объект построят в микрорайоне 5А. Застройщик уже приступил к работам подготовительного этапа. Трехэтажный центр будет включать в себя торговые объекты, где будут реализовываться непродовольственные товары и медицинский центр на 84 посещения в смену. Для медцентра предусмотрена отдельная вестибюльная группа.
Торговые площади займут продавцы посуды, фототоваров, товаров для детей и игрушек, кожгалантерея, бытовая химия. Также откроют специализированный отдел товаров для спорта и туризма.
Завершить строительство объекта планируют в первом квартале 2025 года.
Надзор за осуществлением строительства будет осуществлять назначенный инспектор Главгосстройнадзора Московской области, который проведет все необходимые профилактические и надзорные мероприятия в рамках компетенций.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.
По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.