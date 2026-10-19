Торговые центры Петербурга теряют магазины и открывают развлечения

В торговых центрах Петербурга магазины одежды закрываются чаще, чем открываются. При этом число развлекательных заведений и точек общепита растет, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

По данным Nikoliers, к середине 2026 года в десяти ключевых торговых центрах города пустовали 4,1% помещений. NF Group оценила долю свободных площадей в 60 центрах размером более 10 тыс. квадратных метров под единым управлением в 6,8% за первое полугодие.

«В первую очередь рост показателя связан с закрытием некоторых крупных арендаторов, преимущественно fashion-профиля», — объяснил Владимир Каликин, директор по развитию и брокериджу департамента управления недвижимостью Nikoliers.

По подсчетам NF Group, магазины одежды и аксессуаров открыли 10 точек и закрыли 32. В сегменте электроники закрылись 11 магазинов, открылись два; обуви — девять и два; товаров для дома — восемь и четыре. Ретейлеры сокращают сети и улучшают оставшиеся точки. Онлайн-торговля занимает не более 25% розничных продаж Петербурга.

Развлекательные заведения, напротив, открыли 12 площадок и закрыли шесть, кафе и рестораны — восемь и пять. Магазины одежды также привлекают посетителей собственными кофейнями, фотозонами, интерактивами и технологичными примерочными.

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