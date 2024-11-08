Торговому объекту в столичном районе Южное Тушино вернули первоначальный вид

Ведомство постоянно обследует все округа и районы города для обеспечения правомерности возведения и использования объектов недвижимости.

Факт нарушения земельно-имущественного законодательства был обнаружен по адресу: ул. Лодочная, д. 29. Там была проведена незаконная реконструкция здания. Владелец фактически вдвое увеличил площадь нежилого строения за счет возведения самовольной надстройки.

«Одноэтажное здание 1967 года постройки, расположенное в жилом квартале, использовалось под размещение магазина. Изначальная площадь строения составляла порядка 50 квадратных метров. Однако инспекторы зафиксировали изменение его исходных параметров и установили, что к зданию была возведена надстройка, вдвое увеличившая его площадь. Дополнительное помещение использовалось владельцем в складских целях», — уточнил Бобров.

Надстройка возведена без оформления разрешения на реконструкцию, на кадастровом и техническом учетах не состояла, имущественными правами не обременена.

Специалисты Госинспекции по недвижимости напомнили собственнику, что любая непредусмотренная надстройка, в том числе возведенная на крыше здания, создает дополнительную нагрузку на конструкцию и может быть опасной.