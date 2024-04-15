Торги по земельным участкам принесли в бюджет Ступина почти 20 млн рублей

В городском округе Ступино состоялись аукционы по продаже и аренде земельных участков. По итогам торгов реализовано 5 земельных участков и сданы в аренду 12. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Приобретенные участки, площадь которых варьируется от 900 до 1488 кв. метров, расположены в г. Ступино на ул. Колхозная, Есенина, а также в д. Кишкино и Кравцово.

Собственники смогут их использовать для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и для ведения садоводства.

Общая выкупная стоимость за пять участков составила более 9,7 млн рублей.

Еще 11 земельных участков с видами разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) предоставлены в аренду на срок 13 лет 2 месяца и 20 лет. Годовая арендная плата за землю по итогам торгов составила 3 млн рублей.

Один земельный участок в г. Ступино арендован под объект дорожного сервиса сроком 13 лет и 2 месяца. Годовая арендная плата за землю составила 7,5 млн рублей.

В общей сложности, по итогам аукционов, бюджет городского округа пополнился почти на 20 млн рублей.

«Предоставление земельных участков и недвижимости в аренду и собственность — это необходимая и неотъемлемая часть работы по распоряжению имуществом в муниципальных образованиях Московской области, поскольку она позволяет найти земле и объектам капитального строительства новых собственников, вовлечь в хозяйственный и налоговый оборот и привлечь дополнительные поступления в муниципальный бюджет», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил стабильность экономики региона.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.