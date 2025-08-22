сегодня в 18:53

Тимирязевский район занял первое место в Москве по росту стоимости аренды жилья

В июле 2025 года Тимирязевский район занял первое место среди локаций Москвы по темпам увеличения стоимости аренды однокомнатных квартир. Средняя цена долгосрочного найма там увеличилась по сравнению с июнем на 21,4% до 75,4 тыс. рублей в месяц, рассказали « РБК Недвижимости » специалисты сервиса «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Тимирязевский район занял первое место, поскольку произошло вымывание наиболее доступных по стоимости лотов. Подсчет велся с учетом анализа ставок предложения жилья в аренду.

На втором месте оказался район Сокол. Там цена аренды однокомнатных квартир увеличилась на 21,3% до 77,4 тыс. рублей.

Третье место занял район Дорогомилово. Там стоимость аренды однокомнатной квартиры по сравнению с июнем увеличилась на 20,4% до 118,5 тыс. рублей в месяц.

На четвертом месте с увеличением арендных ставок на 20,1% оказались Хамовники. Там стоимость найма выросла до 120,2 тыс. рублей.

Пятое место занял Красносельский район. Там аренда выросла на 18,2% до 100,8 тыс. рублей.