Терапевт купила квартиру в Люберцах по соципотеке

Программа «Социальная ипотека» помогла врачу обзавестись жильем для своей семьи. Квартира куплена в том же районе городского округа Люберцы, где раньше семья снимала жилье, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Анна Бильтагурова работает участковым терапевтом в ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница». Ее стаж приближается к 20 годам. Как признается, профессию считает своим призванием.

«Работу свою люблю, нравится помогать людям. Очень мотивирует, когда получается вовремя перехватить серьезное заболевание. Ведь лечение начинается именно с прихода в кабинет терапевта, дальше мы направляем пациента согласно обследованию», — рассказала Анна.

Около 10 лет Бильтагуровы снимали квартиру. После участия в программе «Социальная ипотека» им удалось приобрести собственное жилье.

«Мы выбрали дом недалеко от того, где снимали раньше. Район нам хорошо знаком. Могу пешком дойти до работы. Здесь дочка ходит в школу, сын уже студент. Теперь у нас своя «трешка». Взяли на вторичном рынке сразу с ремонтом. Уже живем. В новой квартире нравится все. Больше всего, то что она есть», — сказала Бильтагурова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.