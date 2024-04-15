Терапевт из Подмосковья приобрела жилье благодаря соципотеке

Люди в белых халатах были кумирами Жалы Гусейновой с детства. Сейчас она сама работает терапевтом в ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница». Стаж подходит к 15 годам.

«Врачами работали и родственники, и знакомые. Они мне казались совершенно необыкновенными. Они реально помогали, люди благодарили их от всей души», — сказала она.

У супругов Гусейновых двое сыновей. Семья жила в Подмосковье у родственников. Принять участие в региональной программе улучшения жилищных условий Жале несколько раз предлагали в отделе кадров. По ее словам, в прошлом году она решилась.

«Мы уже переехали в свою трешку. Взяли на вторичном рынке. Все необходимые удобства есть, лишних вложений не потребовалось. Мне очень хотелось, чтобы удобно было добираться до работы. Теперь путь на машине занимает всего несколько минут. Пешком можно дойти за полчаса. Летом просто приятно пройтись», — рассказала она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андре Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.