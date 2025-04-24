Терапевт из Балашихи купила квартиру по соципотеке

Благодаря программе «Социальная ипотека» врач из городского округа Балашиха купила квартиру для своей семьи. О «Социальной ипотеке» Оксана узнала еще в институте, но принять участие решила гораздо позже, работая в поликлинике. Ее семья жила в служебной квартире, но мечтала о своей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Оксана Шиндяпкина работает участковым терапевтом в поликлинике № 2 ГБУЗ МО «Балашихинская больница». По словам обладательницы сертификата, еще в детстве её заинтересовала медицина, хотя в семье врачей не было. Она с интересом наблюдала как в школе проводят осмотры «люди в белых халатах».

«Теперь я сама провожу осмотры и назначаю терапию. В моей работе самое главное уделять максимум внимания пациенту, а еще я вижу, как мои знания и опыт приносят пользу людям. Особенно приятно, когда пациент приходит на повторный прием и отмечает, что от лечения есть положительная динамика», — рассказала врач.

Благодаря программе удалось переехать в просторную «трешку».

«Нравится, что теперь квартира наша, не съемная и не служебная, я уверена в нашем будущем, потому что появился свой «уголок». Выбирали просторную квартиру уже с ремонтом, чтобы мы пришли с чемоданами и спокойно могли жить. Район у нас замечательный, рядом поликлиника, в которой я работаю, есть детский сад, школа, магазины», — отметила Оксана.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.