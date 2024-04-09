Темпы строительства жилья в Новой Москве остаются высокими

Бочкарев: свыше 362 тыс кв м жилья построили в Новой Москве с начала года

С начала 2024 года в новых округах Москвы возвели более 362 тыс. кв. м жилья. Потенциальные темпы строительства жилья в ТиНАО остаются высокими, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Нужно соблюдать разумный баланс в развитии: помимо жилья, мы реконструируем дороги, строим новые магистрали и станции метро, возводим большое количество социальных и культурных объектов, спортивной инфраструктуры, общественно-деловой недвижимости», — уточнил Андрей Бочкарев.

Помимо этого, большое внимание уделяется благоустройству. Оборудуются игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин прокомментировал, что в ТиНАО серьезными темпами строится и малоэтажное жилье.

«В основном в данном сегменте возводятся двух- и трехэтажные здания по монолитно-каркасной технологии. Для устройства крыш используется металлочерепица. На придомовых территориях везде выполняется комплексное благоустройство, оборудуются детские и спортивные площадки, которые ограждены от основных внутриквартальных проездов. Строители создают зоны отдыха со скамейками и зелеными насаждениями», — подчеркнул Владимир Жидкин.

В этом году в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию около 2 млн кв. м комфортного и энергоэффективного жилья.