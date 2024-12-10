Текущий ремонт помещений стартовал в Запрудненском отделении Дубненской больницы

Бригада мастеров уже выполняет работы по замене инженерных сетей и систем коммуникаций. Проводятся работы по внутренней отделке помещений, предусматривающие замену покрытий стен, пола и потолков, дверных блоков, освещения. После завершения работ будут обустроены комфортные палаты, коридор, холл, медицинский пост, процедурные кабинеты и служебные помещения.

«Ремонт первого этажа в Запрудненском отделении не проводился более 50 лет. Благодаря программе «Здравоохранение Подмосковья» это стало возможным. После завершения всех работ будут созданы комфортные условия для лечения пациентов и для работы медицинских специалистов. Медицинская помощь станет для жителей доступнее и получить ее можно будет рядом с местом проживания», — поделился главный врач Игорь Давронов.

На базе Запрудненского отделения работает круглосуточное отделение реабилитации для взрослых. В составе отделения мультидисциплинарная команда специалистов. Отделение оснащено процедурными и диагностическими кабинетами. Работает водолечебный комплекс, соляная комната. Установлено современное оборудование и тренажеры. Обустроен большой зал для занятий лечебной физкультурой. Получить направление в отделение на реабилитацию можно у лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.