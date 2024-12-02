Технопарки и промпарки возведут в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе» в рамках КРТ

Промышленные объекты в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) по проекту планировки территории (ППТ) строят на участке бывшей промышленной зоны «Алтуфьевское шоссе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице реализуют проекты комплексного развития территорий, которые предусматривают возведение в том числе объектов промышленного и производственного назначения. Так, в районе Отрадное на части бывшей промзоны „Алтуфьевское шоссе“ инвестор построит 4 промпарка и технопарка общей площадью почти 275 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

Он добавил, что благодаря этому в городе появятся более 2,8 тыс. новых рабочих мест.

Участок располагается между железнодорожными путями МЦД-1, рекой Лихоборкой и Алтуфьевским шоссе в районе Отрадное.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, создание новых объектов производства подразумевает наличие удобных подъездов к территории.

«В проекте КРТ в Отрадном их обеспечат за счет образования трех улиц местного значения и реконструкции Проектируемого проезда № 4875. Он проходит вдоль участков, предназначенных для строительства промышленных объектов, и связывает территорию с Алтуфьевским шоссе», — рассказал Гаман.

Он уточнил, что суммарная протяженность новых дорог будет составлять 1,49 км.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектуры) Юлианы Княжевской, с реализацией таких проектов, перспективными потребностями бизнеса и граждан должен быть связан комплексный подход в модернизации транспортной инфраструктуры.

«При утверждении крупных градостроительных проектов закладывается не только улично-дорожная сеть, но и формируются пешеходная проницаемость и отсутствие барьеров, а также возможности развития каркасного общественного транспорта. На текущий момент в этом направлении создана целая транспортная система, которая включает в себя несколько действующих линий метро, МЦК и два центральных диаметра», — отметила Княжевская.

Она пояснила, что также пристальное внимание отводят функциональному зонированию территории, благоустройству и облику производственных зданий.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 236 проектов комплексного развития территории суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Работу ведут в соответствии с поручением (https://www.mos.ru/mayor/themes/10079050/) мэра столицы Сергея Собянина.