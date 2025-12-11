сегодня в 14:12

Свыше 92 тыс обращений поступило в колл-центр БТИ Подмосковья с начала года

Операторы колл-центра бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области ежедневно принимают большой поток звонков. Как сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, за 11 месяцев текущего года в колл-центр учреждения поступило 92 074 запроса. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Работа операторов осуществляется без выходных. Консультации предоставляются по различным вопросам, связанным с деятельностью БТИ, включая техническую инвентаризацию, межевание земель, перепланировку помещений и оформление недвижимости. Таким образом, эффективная работа кол-центра позволяет существенно облегчить взаимодействие жителей Подмосковья с ведомством, способствуя быстрому решению важных вопросов, касающихся имущества и прав собственности», — подчеркнул министр.

Среди наиболее частых вопросов выделяются:

Техническая инвентаризация объектов недвижимости;

Оформление технических планов, в том числе в рамках проекта «Дачная амнистия»;

Межевание земельных участков;

Перепланировка жилых помещений;

Процедура перевода садовых домов в жилые.

По словам генерального директора БТИ Московской области Нелли Алексеевой, высокий спрос на услуги операторов кол-центра свидетельствует о доверии населения и подтверждает готовность обеспечить качественное обслуживание каждого обратившегося в учреждение гражданина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.