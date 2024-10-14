Свыше 900 самовольных занятий лесных участков выявлено в Подмосковье в 2024 году

С начала года лесная охрана комитета лесного хозяйства зафиксировала 924 факта самовольного занятия лесных участков. Составлено 724 протокола об административных правонарушениях, в том числе в отношении физических лиц — 675 протоколов, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Нарушения лесного законодательства, в том числе самовольное занятие лесных участков, выявляются и фиксируются при патрулировании земель государственного лесного фонда по установленным маршрутам. В отношении нарушителей составляются протоколы о правонарушениях и рассчитывается вред, причиненный лесам.

Больше всего нарушений зафиксировано в Волоколамском (266), Московском учебно-опытном (137), Подольском (77), Истринском (63) и Звенигородском (48) лесничествах.

Граждане с целью увеличения своих дачных владений идут на хитрость: расширяют имеющиеся наделы путем «присоединения» к ним лесных участков, огораживания и возведения на них построек, выращивают на «захваченных» землях плодово-ягодные деревья и кустарники, овощные и ягодные культуры, складируют строительные материалы, мусор и организуют компостные кучи.

Самовольное занятие лесного участка квалифицируется как правонарушение, которое согласно ст. 7.9 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 50 000 рублей; на должностных лиц — до 100 000 рублей; на юридических лиц — до 300 000 рублей. Кроме того, помимо штрафов ст. 100 ЛК РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.