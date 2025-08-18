Свыше 90 млн руб направили на капремонт Доброго дома в Волоколамске

В Добром доме «Одинцовский» в стационарном отделении «Осташево», расположенном в Волоколамском округе, был проведен капитальный ремонт 5-го корпуса. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«В отделении оборудованы современные санитарные комнаты, обновлены сети водоснабжения, а также фасад и интерьер здания. Общая сумма затрат на капитальный ремонт составила более 60 миллионов рублей. Теперь условия проживания максимально приближены к домашним», — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В отделении были выполнены демонтажные работы, реализованы архитектурные и конструктивные решения, а также проведены общестроительные и отделочные работы. Установлены новые системы электроснабжения и освещения, водоснабжения и канализации, а также охранная сигнализация и видеонаблюдение. Кроме того, здание было адаптировано для обеспечения доступа инвалидов, что является важным шагом к созданию инклюзивной среды.

«Помимо ремонта мы оснастили отделение новой техникой, мебелью, кухонным инвентарем, а также оборудованием для комфортного и интересного времяпровождения на сумму более 32 млн рублей», — дополнил министр.

Теперь здесь укомплектованы необходимой мебелью и техникой комнаты для проживания, обновлено оборудование в санузлах. Новые приборы, принадлежности и кухонная техника появились в пищеблоке. Досуг проживающих стал более разнообразный — в отделении появились игровой стол — аэрохоккей, игровой стол-трансформер, интерактивная доска с проектором и массажное кресло.

Все эти изменения направлены на создание комфортной и интересной атмосферы для людей, нуждающихся в социальной поддержке. Капитальный ремонт и новое оборудование в отделении «Осташево» не только улучшили инфраструктуру, но и создали пространство, где каждый сможет чувствовать себя комфортно и уютно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.