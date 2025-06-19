Свыше 800 заявлений подали на льготную ипотеку в Подмосковье онлайн

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 860 заявлений на предоставление льготной ипотеки, а всего с начала реализации услуги — более 1,8 тыс. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Оформить льготную ипотеку могут специалисты сферы здравоохранения, образования, науки, промышленности и спорта.

По условиям программы правительство Московской области предоставляет субсидию 50% от стоимости жилья при оформлении первоначального взноса и в течение 10 лет ежемесячно компенсирует сумму основного долга по кредиту. Участник выплачивает только проценты по ипотеке.

Услуга «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка». В карточке услуги можно изучить подробные условия программы и подать заявку.

Услуга предоставляется бесплатно.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.