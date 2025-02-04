Свыше 80 земельных участков подготовлены для многодетных семей в Клину

В 2025 году в Клину продолжатся процедуры выдачи земли многодетным семьям. Первые участки могут выдать уже в феврале текущего года. Об этом речь шла на плановом совещании у главы городского округа Клин Алены Сокольской, сообщает пресс-служба администрации округа.

Перечень состоит из 82-х земельных участков, которые расположены в границах населенных пунктов — деревень Бортниково, Борки, Заболотье, Соколово, Иевлево. В этом году впервые в этот перечень добавлены еще участки в деревнях Вьюхово, Орлово, Волосово, Бирево и Покровское-Жуково. Все земельные участки поставлены на кадастровый учет, их площадь от 10 до 15 соток.

В 2025 году у многодетных семей из числа очередников сохранится возможность получить взамен земельного участка денежную компенсацию в размере 400 т. р., оформить которую можно проактивно через портал uslugi.mosreg.ru.

В 2024 году в городском округе Клин многодетным семьям было выделено 27 земельных участков в натуре, а 71 многодетная семья выбрала денежную компенсацию.

С начала реализации программы более 840 многодетных семей получили земельные участки в г. о. Клин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.