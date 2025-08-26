Свыше 50 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье с начала августа

С 18 августа по 22 августа комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликована еще 21 закупка. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Так, например, опубликованы закупки на выполнение работ в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» по капитальному ремонту мостов в Сергиево-Посадском городском округе, городском округе Щелково и городском округе Коломна.

Продолжается выполнение работ по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». В городе Жуковский предстоит реконструкция водозаборного узла № 1.

В рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» планируется капитальный ремонт здания МОУ Лицей № 10 им. Д. И. Менделеева в Клину, МБОУ «Центр образования № 26» в деревне Большое Буньково Богородского округа, а также зданий детских садов: дошкольного отделения МАОУ СОШ № 2 имени Н. А. Тимофеева в г. Бронницы, дошкольного отделения МОУ «Лицей № 23» в г. Белоозерский городского округа Воскресенск, дошкольного отделения «Ручеек» МБОУ г. Пушкино «Образовательный комплекс № 5» в городском округе Пушкинский, дошкольного отделения МОУ № 22 «СОШ № 2» в Истре.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что на едином портале торгов вы можете найти курсы по организации закупочных процедур.