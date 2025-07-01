Свыше 50 новых объектов начали строить в Подмосковье в июне

В Главгосстройнадзор поступило 54 извещения о строительстве новых объектов. Речь идет о социальных объектах, дорогах и мостах, объектах инженерной инфраструктуры и новых производствах, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в восьми муниципалитетах началось возведение 12 котельных: 3 построят в городском округе Щелково, по 2 — в городских округах Коломна и Солнечногорск, также работы начались в округах Богородский, Балашиха, Можайский, Люберцы и Раменский.

Детские сады начали возводить в городских округах Пушкинский и Одинцово, при этом в последнем также начато строительство новой школы, еще одну общеобразовательную школу построят в городском округе Мытищи. Там же стартовали работы по возведению нового Дворца спорта.

В округах Егорьевск, Красногорск и Люберцы начали строить новые жилые многоквартирные дома. При этом в Егорьевске на первом этаже многоэтажки предусмотрено размещение детского сада.

За каждым объектом закреплен ответственный инспектор Главгосстройнадзора Московской области, который проведет все необходимые контрольно-надзорные мероприятия, чтобы объекты были построены качественно и в срок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже есть 69 индустриальных парков, 4 новых откроются в 2024–2025 годах.

«Если ты в голом поле хочешь развернуть производство, это всегда затратно: дороги, электричество потребуют огромных инвестиций, поэтому 69 индустриальных парков позволяют быстро выйти на стройку и реализовать свой инвестпроект. Загрузка индустриальных парков — 90%, именно поэтому запускаются 4 новых проекта, все они (займут — ред.) порядка 100 га. Это Ленинский, Дмитровский, Одинцовский и Раменский (округа — ред.)», — добавил Воробьев.