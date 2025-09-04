Свыше 422 млн руб дивидендов поступили в региональный бюджет по итогам 2024 г

Более 422,6 млн рублей дивидендов поступили в бюджет региона от акционерных обществ, держателем 100% акций которых является Московская область. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мособлимущества.

Согласно федеральному закону 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», дивиденды ежегодно перечисляются в областной бюджет и составляют не менее 50% от чистой прибыли по не тарифицируемым видам деятельности АО.

«Минмособлимуществом завершены мероприятия по перечислению дивидендов от участия в уставных капиталах акционерных обществ, в отношении которых в 2025 году принимались решения о перечислении дивидендов в региональный бюджет. По итогам финансового года от акционерных обществ поступили 422,6 млн рублей. Последним обществом, которое перечислило дивиденды, стало АО «Ремонтно-строительное предприятие», от него по итогам предыдущего финансового года поступило 5,6 млн рублей», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Ранее дивиденды в размере 417 млн рублей поступили от акционерных обществ «Мособлгаз», «Мособлэнерго», «Корпорация развития Московской области» (КРМО) и «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.