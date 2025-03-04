Свыше 30 ветхих строений было восстановлено в ЮВАО в прошлом году

По итогам взаимодействия Госинспекции по недвижимости с собственниками ветхих построек в 2024 году были отремонтированы и приведены в порядок 33 здания, которые находятся на юго-востоке столицы, поделился начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Сегодня в городе продолжается целенаправленная работа по выявлению зданий и строений в неудовлетворительном состоянии с целью их дальнейшего восстановления или демонтажа.

«В отношении каждого объекта вопросы последующего восстановления или демонтажа обсуждаются совместно c профильными ведомствами и правообладателями. При этом решение о демонтаже, как правило, принимается по строениям, не подлежащим восстановлению и представляющим потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан. В рамках данной работы за прошедший год на юго-востоке столицы были приведены в надлежащее состояние 33 ветхих строения и демонтированы 39 аварийных постройки», — уточнил Бобров.

Примером совместной деятельности является восстановление административного здания 1937 года постройки по адресу: ул. Сормовская, д. 16, стр. 4. Вместе с собственником здания была разработана и согласована дорожная карта по его обновлению, на основании которой объект был отремонтирован.

Также на юго-востоке Москвы приведено в порядок здание автотехнического комплекса на шоссе Энтузиастов, д. 12А. Сотрудники ведомства обратили внимание на его крайне неудовлетворительное состояние и обсудили с владельцем необходимость восстановления здания. По окончании ремонтных работ к услугам посетителей стал доступен обновленный автотехцентр.

Также еще два ветхих здания автотранспортного предприятия по адресу: ул. Ферганская, д. 2, стр. 3 и стр. 8. В настоящее время строения полностью восстановлены и приведены в надлежащий вид.