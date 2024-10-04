Свыше 3 тыс жителей Подмосковья перевели дачные дома в статус жилых

В Московской области недвижимость, расположенную на территории СНТ и земельных участках с видом разрешенного использования «ведение садоводства», можно перевести из нежилой в жилую и наоборот. Так, с начала года более 3 тыс. жителей региона перевели дачные дома в статус жилых, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Необходимость перевода из нежилого фонда в жилой чаще всего касается дачных домов. Процедура перевода таких домов в жилые сейчас упрощена.

Какие преимущества дает статус «жилого» владельцам дачного дома:

жилому дому можно присвоить адрес и зарегистрироваться в нём, что позволит прикрепиться к ближайшей поликлинике, детскому саду, школе;

можно оформить налоговый вычет, выплачивают его только за жилые строения;

собственники жилых домов могут оплачивать ЖКУ по льготным сельским тарифам;

продажа дома с жилым статусом выгоднее, чем продажа его же в «садовом» варианте.

Что еще немаловажно, в настоящее время упрощен порядок газификации садоводческих некоммерческих товариществ. Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан в садоводческих некоммерческих товариществах, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. Среди условий — на домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы.

Однако не каждый дом можно перевести в жилой. Для этого он должен соответствовать требованиям, которые законодательство предъявляет к капитальным строениям: здание должно быть капитальным, построенном на фундаменте с окнами, — подведено электричество, холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), система отопления (за счет электричества, печи, газа) и вентиляция. Полностью критерии прописаны в постановлении правительства РФ № 47 от 28 января 2006 года.

Для того чтобы перевести садовый дом в жилой, необходимо:

заказать заключение по обследованию технического состояния объекта;

подать заявление на региональном портале государственных услуг (РПГУ);

если дом обременен правами третьих лиц, должно еще быть нотариально удостоверенное согласие третьих лиц;

специалисты выносят решение о признании садового дома жилым или отказе в проведении процедуры. Этот процесс будет занимать 13 рабочих дней со дня подачи заявления.

Если будет принято положительное решение, то администрация направит свое решение заявителю, а также в орган регистрации прав для внесения соответствующих изменений в сведения о садовом доме, содержащиеся в ЕГРН. Могут и отказать: к примеру, если заявитель представил неполный пакет документов или с заявлением обратился не собственник объекта либо ВРИ земельного участка не предусматривает размещения на нем жилого дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.