Свыше 200 земельных участков за 1 рубль предоставлено бизнесу в Подмосковье

С момента запуска в Московской области программы «Земля за 1 рубль» уже свыше 160 компаний получили более 200 земельных участков для реализации инвестиционных проектов, направленных на укрепление технологического суверенитета страны, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Старт программы «Земля за 1 рубль» был дан в марте 2022 года по инициативе губернатора Подмосковья. На текущий момент участниками программы стали уже 163 инвестора. Общий объем инвестиций в эти проекты превышает 122 млрд рублей. Каждого инвестора сопровождает персональный менеджер инвестиционного блока подмосковного правительства в рамках регионального инвестиционного стандарта. Для жителей Подмосковья на территории новых производственных площадок будет создано более 13 тыс. рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Правительство Московской области оказывает всяческую поддержку предприятиям, локализовавшим свое производство в регионе, в частности и с подбором земельных участков.

«По льготной ставке, которая распространяется на весь срок действия договоров аренды по программе «Земля за 1 рубль», за все действие программы в регионе предоставлено 211 земельных участков общей площадью более 700 га. Поддержку инвесторы получают как при создании новых, так и при расширении существующих производств по выпуску импортозамещающей продукции», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Например, компания ООО «НПП „СпецПолимер“ на земле за 1 рубль запустит импортозамещающее производство гидроизоляционных материалов, которые применяются для защиты от коррозии промышленных предприятий, трубопроводов, резервуаров, металлических опор эстакад, путепроводов и мостов. Уже сейчас продукцию подмосковного предприятия используют крупнейшие топливно-энергетические комплексы России.

В этом году участником программы стал производитель электрощитового оборудования и низковольтных комплектных устройств — компания «Изолятор-Инвест», которая планирует на территории Орехово-Зуевского городского округа запустить производство продукции для гражданских объектов и промышленных предприятий, которые помогают избежать аварийных ситуаций во время работы оборудования, электростанций и подстанций.

Подобрать земельный участок для реализации инвестпроекта и подать заявку на его получение можно на инвестиционной карте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

С помощью системы фильтров предприниматели могут проверить доступность участков на всей территории региона, ознакомиться с техническими особенностями и ключевыми характеристиками выбранного участка или подать заявку на подбор участка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.