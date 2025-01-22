Свыше 200 многодетных семей Красногорска получат компенсацию за земельные участки

За 2024 год 248 многодетных семей из городского округа Красногорск обратились за получением компенсации вместо земельного участка. Так, 182 семьи уже получили выплату, а 66 семей ожидают рассмотрения своих документов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа предоставления земельных участков многодетным семьям действует в России с 2011 года. Однако не все семьи заинтересованы в получении земли. Для них предусмотрена возможность получения денежной компенсации вместо земельного участка.

Согласно статье 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, многодетные семьи имеют право на бесплатное получение земельного участка, который находится в собственности государства или муниципалитета.

Программа предоставления земельных участков многодетным семьям продолжает действовать, и семьи могут воспользоваться своим правом на получение земельного участка или компенсации вместо него.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.