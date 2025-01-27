Свыше 20 инвестпроектов Подмосковья получили землю без торгов в 2024 году

Имущественную поддержку правительства Московской области в рамках программы по предоставлению земельных участков без проведения процедуры торгов в 2024 году получили 24 инвестпроекта. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В 2024 году мы заключили 24 соглашения с инвесторами о предоставлении им земельных участков по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Участки переданы для реализации инвестиционных проектов нового строительства в приоритетных для региона сферах экономической деятельности. Объем заявленных инвестиций по этим соглашениям составляет 30,3 млрд рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в Сергиево-Посадском г. о. участок земли в аренду без проведения торгов получила компания «Комфорт М-8». Инвестор на полученном участке построит производственный комплекс по изготовлению современной мебели. Объем инвестиций в проект составит более 1 млрд рублей. На новом предприятии будет создано порядка 80 рабочих мест.

В рамках данной программы имущественной поддержки, которая несет название номера постановления «272», инвесторы получают возможность арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. Согласно условиям предоставления земли без торгов, при выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта, в том числе доступный без проведения торгов, можно на инвестиционной карте региона. Сегодня на карте представлено более 120 свободных локаций, которые можно получить без торгов. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.