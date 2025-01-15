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Свыше 186 тыс заявлений в отношении объектов недвижимости подали в Подмосковье

На территории Московской области за декабрь 2024 года на учетно-регистрационные действия поступило более 186 тыс. заявлений в отношении объектов недвижимости. Из них по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий поступило более 20 тысяч заявлений, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

На регистрацию ипотеки подано более 8 тысяч заявлений, из которых около 93% — в электронном виде.

На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило около 6 тысяч заявлений, из которых более 96% — в электронном виде. Электронная регистрация — это услуга, которая ускоряет и упрощает процесс оформления документов на недвижимость.

«Развития цифровой инфраструктуры ведомства, повысит эффективность взаимодействия с гражданами и профессиональными участниками рынка недвижимости», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.