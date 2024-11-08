Свыше 180 тыс заявлений поступило в Росреестр Подмосковья в октябре

На территории Московской области за октябрь 2024 года на учетно-регистрационные действия поступило 186 тыс. заявлений в отношении объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Из них по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий поступило около 20 тысяч заявлений.

На регистрацию ипотеки подано около 12 тысяч заявлений, из которых около 94% — в электронном виде.

На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило более 4 тысяч заявлений, из которых более 96% — в электронном виде.

«На территории Московской области число сделок в электронном виде увеличивается, что указывает на преимущество электронного формата регистрации объектов недвижимости. Реализация электронных услуг способствует повышению доступности государственных услуг Росреестра, безопасности сделок, а также дальнейшему развитию процесса цифровой трансформации Росреестра в интересах заявителей. Росреестр активно внедряет цифровые технологии для улучшения государственных услуг и совершенствования процесса сделок с недвижимостью для жителей региона», — отметила начальник отдела организации и контроля управления Ольга Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.