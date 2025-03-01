Свыше 150 объектов недвижимости за 1 рубль доступно предпринимателям Подмосковья

Более 150 объектов на сегодняшний день доступно предпринимателям Московской области в рамках региональной программы «Недвижимость за 1 рубль». Подобрать помещение или здание предприниматели могут онлайн на инвестиционной карте Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Программа «Недвижимость за 1 рубль» в регионе работает с 2023 года, и на сегодняшний день в аренду по льготной ставке бизнесу уже передали около 300 объектов. С помощью фильтров на инвесткарте региона можно подобрать недвижимость не только по необходимому формату, но и по географическому положению. Сейчас на карте доступно более 150 объектов по программе «Недвижимость за 1 рубль». Например, больше всего объектов доступно в муниципальном округе Шатура — там предпринимателям предлагается сразу 26 объектов. На втором месте сразу два городских округа — Коломна и Богородский. И там, и там можно подобрать для запуска предприятия один из 11 объектов. На третьем месте городской округ Серпухов, в котором доступно 9 объектов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Воспользоваться программой могут субъекты малого и среднего бизнеса. По условиям программы, предпринимателям необходимо отремонтировать арендованную недвижимость в течение 1,5 лет или провести реконструкцию за 3 года. Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания — до 15 лет. Благодаря чему инвесторы смогут значительно сэкономить на аренде недвижимости.

Так, например, в прошлом году компания Rostoklife, занимающаяся выращиванием микрозелени, запустила в Истре вертикальную гидропонную сити-ферму. Сейчас в ассортименте компании более 60 наименований продукции, которая поставляется более чем в 75 ресторанов Москвы и Подмосковья, в том числе в сети ресторанов Novikov Group, True Cost, The Море и «Ян Примус». В городском округе Кашира на арендованных по льготной ставке площадях запустят производство пряников и шоколада ручной работы. А в подмосковном Фрязино будет организовано производство мебели и кашпо из экоротанга.

Подобрать объект можно на инвестиционной карте Московской области и там же подать заявку на его получение. Заявка рассматривается в течение 10 дней, после чего, при положительном решении, предприниматели могут подписать договор аренды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.