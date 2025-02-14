Свыше 13,6 тыс медработников Подмосковья воспользовались компенсацией аренды жилья

В Московской области медицинские специалисты, не имеющие собственного жилья, могут воспользоваться программой компенсации за аренду съемного. Так, в ряде городских округов размер выплаты составляет 30 тыс. рублей ежемесячно для медика и 45 тыс. рублей — для супружеской пары медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Компенсация аренды жилья остается одной из самых востребованных мер соцподдержки в регионе. Воспользоваться ей могут как уже давно работающие у нас специалисты, так и только трудоустроившиеся. Всего за время действия программы ей воспользовались более 13,6 тыс. медицинских работников», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить выплату могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие — отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: программа «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие. Подробная информация о мерах поддержки — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.