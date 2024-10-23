Свыше 13,5 тыс заявлений на приватизацию жилья подано в Подмосковье в 2024 году

Оформить приватизацию муниципального жилого помещения в Московской области можно онлайн, подав заявление на региональном портале госуслуг. С начала 2024 года подано более 13,5 тысяч таких заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Совершеннолетние жители Московской области, проживающие в жилом помещении по договору социального найма, могут подать заявление на приватизацию такого жилья. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Чтобы отправить заявление, необходимо сначала выбрать муниципальное образование, а далее заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Если в приватизируемом помещении было зарегистрировано несколько человек, то потребуется согласие всех.

В случае положительного решения по услуге, заявителю придет уведомление о заключении договора приватизации жилья, который автоматически регистрируется в Росреестре, а выписка из ЕГРН с новыми данными также поступит в личный кабинет на портале.

Услуга предоставляется бесплатно. Оформить приватизацию можно только один раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.