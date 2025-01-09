Свыше 120 соцобъектов возвели в Подмосковье в 2024 году

В прошлом году социальная инфраструктура Подмосковья пополнилась более 120 объектами образования, здравоохранения и спорта, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

С особым вниманием подошли к строительству «будущего» региона — новых школ и детских садов. Так, для самых маленьких жителей Подмосковья возвели и открыли 45 детских садов и 36 школ.

Более половины из 81 объекта образования было построено за счет внебюджетных средств: 34 детских сада и 15 школ. Среди них: детский сад в ЖК «Измайловский лес» для 350 воспитанников, школа в ЖК «Новое Медведково» для 1 735 учеников.

В этом году власти Подмосковья планируют завершить строительство еще более 130 объектов образования, здравоохранения и спорта. Среди спортивных объектов: три новых ФОКа в Лобне, Раменском, Бронницах, а также реконструкция стадиона «Спартак» в Луховицах и спорткомплекса «Старт» в Реутове, где разместится академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.