Свыше 12 тыс заявителей получили выписки из реестров собственности Подмосковья

С начала 2024 года комплексной услугой министерства имущественных отношений Московской области по предоставлению выписок из реестра собственности воспользовались более 12 тыс. заявителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Электронный сервис на региональном портале госуслуг действует уже два года. Получить выписку из реестра собственности могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели либо их уполномоченные представители. Причем имеется возможность выбрать оба реестра, а также заказать выписки на несколько объектов одновременно по одному онлайн-заявлению и получить результат в течение 24 часов. Так, услугой по предоставлению выписки из реестра областной собственности в этом году воспользовались порядка 4,3 тыс. заявителей, из реестра муниципальной собственности — свыше 7,8 тыс.

Данная выписка необходима для того, чтобы подтвердить нахождение либо отсутствие объекта недвижимости (зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, объектов в хозяйственном ведении и в оперативном управлении), движимого имущества, а также земельных участков в реестре имущества, находящегося в областной (государственной) собственности или муниципальной.

Для того чтобы получить данную услугу, которая предоставляется бесплатно, на региональном портале госуслуг на странице «Выписка из реестра собственности» нужно заполнить форму, выбрать реестр (или оба), из которого необходима выписка, внести сведения об объекте, выбрав одну из характеристик. Далее в течение одного дня выписка из реестра, уведомление об отсутствии информации в реестре либо отказ в предоставлении услуги поступит в личный кабинет РПГУ. Если понадобится копия документа, ее можно получить в МФЦ.

Отказать в приеме документов могут в нескольких случаях, к примеру, если заявитель предоставил неполный комплект документов, запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя, документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса на РПГУ и др. С причинами отказов, инструкцией и нормативными актами можно ознакомиться на портале госуслуг. Здесь же вы можете подать запрос на участие в вебинаре, в ходе которого специалисты ведомства подробно рассказывают о процедуре предоставления услуги и отвечают на все интересующие вопрос граждан.

Данные реестры не содержат сведений об объектах собственности граждан, выписка носит исключительно информационный характер и не заменяет выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.