Свыше 1,2 тыс участков в Подмосковье вернулись к целевому использованию

В рамках реализации масштабного проекта министерства имущественных отношений Московской области по борьбе с нецелевым использованием земельных участков, который стартовал в прошлом году, благодаря работе муниципальных земельных инспекторов удалось вернуть к целевому использованию более 1 200 земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

«Каждый земельный участок должен использоваться в соответствии с установленным законодательством видом разрешенного использования. Никому не хочется, чтобы рядом с его загородным домом на земле для проживания или личного подсобного хозяйства, открыли автосервис или хостел. Помимо того, что это противоречит законодательству, это накладывает отпечаток на жизнь человека и его семьи, на экологию. Минмособлимущество совместно с Мунземконтролем каждого округа ведет борьбу с такими нарушениями. В настоящий момент земельные инспекторы имеют пул из 3 289 земельных участков с признаками нарушений, по которым нужно провести работу для последующего их исправления или пресечения. Эта непростая работа дает хорошие результаты — уже 1 224 правообладателя исправили неверное использование земли: на 739 участках незаконная деятельность была приостановлена, еще на 485 участках — вид разрешенного использования был приведен в соответствие действительному использованию», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Так, в Долгопрудном на земельном участке для индивидуального жилищного строительства была организована деятельность по ремонту автомобилей, о чем свидетельствовала вывеска «Автосервис». Земельные инспекторы провели масштабную работу: выявили признаки нарушения и выдали предостережение о недопустимости нарушения, в котором указали пути решения проблемы. Но собственник не хотел исправлять нарушение, поэтому пришлось провести судебно-исковую работу в отношении правообладателя земли и запустить процедуру по пересчету кадастровой стоимости участка для увеличения налогообложения. В результате проведенных мероприятий собственник участка прекратил нецелевую деятельность.

Как отметил министр, лидерами работы по борьбе с нецелевым использованием земельных участков стали городские округа Балашиха, где к использованию земли по назначению вернули 82 участка, Богородский — 74 участка и Дмитровский — 69 участков.

В планах муниципального земельного контроля — до конца года провести обследование еще 60 тыс. участков, в том числе с признаками нецелевого использования земли.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.