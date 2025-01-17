Свыше 1,2 тыс объектов находились под контролем Главгосстройнадзора Подмосковья
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Под контролем Главгосстройнадзора Московской области в 2024 году находились 1 226 объектов, из них 739 многоквартирных домов и 487 индивидуальных жилых домов, 1 186 объектов возводились с использованием эскроу-счетов, сообщает пресс-служба ведомства.
Больше всего таких домов строилось в Ленинском городском округе — 78, Мытищах — 67, Одинцовском округе — 59, Красногорске — 51.
Инспекторы ведомства провели 52 выездные проверки, в ходе которых выявили более 100 нарушений. Самым распространенным из них было — размещение недостоверной информации в единой информационной системе жилищного строительства. Также Главгосстройнадзор провел 591 проверку без взаимодействия с застройщиком, 35 профвизитов, 347 консультирований.
Застройщикам выдано 552 предостережения.
Как сообщалось ранее, в 2024 году под надзором Главгосстройнадзора находились 2 130 объектов. Инспекторами ведомства было проведено 2 672 проверки, 11 тысяч консультирований, 1 495 профвизитов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.
По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.