Свыше 1,2 тыс га земли получили фермерские хозяйства Подмосковья в пользование

В Московской области реализуется программа «Подмосковные 10 Га». Крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в регионе, могут получить земельные участки площадью от 10 до 200 гектаров и безвозмездно использовать их в течение 6 лет, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«На данный момент под программу выделено 105 земельных участков общей площадью порядка 2 874 гектаров. Из них уже предоставили в безвозмездное пользование аграриям 1 222 гектара, это 39 участков. Инициатива направлена на стимулирование сельскохозяйственной отрасли, создание новых рабочих мест и повышение доступности локальной продукции», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве отмечают, что программа «Подмосковные 10 Га» реализуется в 26 городских округах. В этом году было заключено 4 договора. Так, землю получили крестьянское (фермерское) хозяйство «Мухин» и К (Ф)Х «Подмарева А. В.», основная деятельность которых заключается в выращивании овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур.

Среди обязательных требований для получения земли — регистрация сельскохозяйственного предприятия в Подмосковье, отсутствие налоговых задолженностей, а также готовность взять обязательства по эффективному использованию земельного участка.

В Минсельхозе Московской области также уточнили, что размер предоставляемого участка зависит от вида деятельности: от 10 до 50 га выделяется аграриям, которые занимаются овощеводством, пчеловодством, садоводством; от 10 до 100 га — растениеводством, производством зерновых и зернобобовых культур; от 10 до 100 га — разведением мелкого рогатого скота молочного и мясо-молочного направления; от 10 до 200 га — разведением мелкого и крупного рогатого скота молочного и мясо-молочного направления.

Оформить заявление на получение земли в безвозмездное пользование на срок до 6 лет можно онлайн на портале «Госуслуги Московской области», заполнив обязательные поля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.