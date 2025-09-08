Свыше 10 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье в начале сентября

С 1 сентября по 5 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 14 закупок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Так, например, опубликованы закупки на выполнение работ по первому этапу строительства водорегулирующего узла в городе Видное Ленинского городского округа, а также работ по капитальному ремонту тепловых сетей в поселке Новые дома городского округа Электросталь. Выполнение работ будет проводиться в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Продолжается реализация госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В Звенигороде планируется капремонт детской музыкальной школы имени С. И. Танеева, в Балашихе спортивно-оздоровительного комплекса «Керамик», а в Наро-Фоминске —дошкольного отделения МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 7.

В рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в Раменском муниципальном округе планируют отремонтировать мост через железную дорогу в районе населенного пункта Обухово.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что на едином портале торгов вы можете найти курсы по организации закупочных процедур.