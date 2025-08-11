«Связаны напрямую»: экономист рассказал о соотношении ключевой ставки и ипотеки

Аналитик и экономист Александр Разуваев заявил, что вероятность банкротства крупных строительных компаний в России невелика, а рост ипотечных процентов напрямую зависит от ключевой ставки Центробанка, сообщает Life.ru .

«„Ключ“ (ключевая ставка) снижается, я думаю, до 15-16% на конец года и до 12% летом у нас будет ставка. Соответственно, ипотека живет, просто на их продукцию вырастет спрос, потому что покупать без ипотеки квартиру сейчас очень непросто», — сказал эксперт.

По его словам, строительная область до сих пор является ключевой, рынок жилья, несмотря на все колебания, не разрушается и продолжает развиваться и меняться в своем темпе.

Через год цены на квартиры могут остаться на сегодняшнем уровне, а ипотека подешевеет, спрос на нее вырастет. Одновременно появятся новые скидки на ипотечные квартиры или совершенно особые условия, подчеркнул Разуваев.