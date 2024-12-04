Супруги-медики могут рассчитывать на компенсацию за аренду жилья в Подмосковье

В Московской области супружеским парам медработников доступна компенсация за аренду жилья в размере 30 тыс. рублей. Принять участие в программе могут супруги-медики, работающие в медорганизациях Минздрава Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Компенсация аренды жилья является одной из самых востребованных мер соцподдержки в регионе. Программа была расширена в этом году. Так, ранее только один член семьи мог претендовать на получение 20 тыс. рублей. Теперь же супруги могут получить компенсацию в размере 30 тыс. рублей.

Для получения ежемесячной компенсации за аренду жилья медики должны соответствовать ряду критериев. В частности, работать не менее, чем на 1 полную ставку по одной из 35 должностей. У специалиста и членов его семьи (супруг, дети) не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие — отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма.

Оформить заявку можно на региональном портале госуслуг. Она будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Первый обратившийся с заявлением супруг получает 20 тыс. рублей, а второй — 10 тыс.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: программа «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие. Подробная информация о мерах поддержки — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.