сегодня в 13:35

Супруги купили квартиру в Подмосковье по жилищной программе

Супружеская пара из Орехово-Зуевского городского округа приобрела собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Бекзат и Анастасия Алымбековы недавно поженились. Их увлечения — отдых на природе, походы и самое главное — рыбалка.

«Если честно, я просто рядом сижу, удочку держу. Настоящий рыбак, конечно, муж. У него даже со мной больших уловов не было. Видимо, я всех рыб распугиваю. Зато без меня он крупную щуку поймал», — рассказывает Анастасия.

Алымбековы жили в съемной квартире. Узнав от друзей о возможности получить субсидию, супруги решили принять участие в региональной жилищной программе. Теперь у семьи собственная «двушка».

«Квартира в хорошем кирпичном доме на первом этаже. Прежние хозяева частично оставили мебель. Рядом школы, детсады, магазины. Все, как мы хотели!» — говорит Анастасия.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.