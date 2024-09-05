Суммы штрафов за срыв сроков сдачи новостроек для девелоперов растут

Сумма штрафов за срыв сроков сдачи новостроек у группы «Самолет» увеличилась в два раза, до восьми млрд рублей. Столько фирма выплатила в период с января по июнь 2024 года, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на отчетность градостроительной компании по МСФО.

В первую половину 2024 года ГК «Самолет» выплатила покупателям жилья 7,9 млрд вознаграждений-штрафов за то, что их дома не были введены в эксплуатацию в срок. Сумма оказалась в два раза выше, чем за то же время 2023 года.

В настоящий момент девелопер строит 293 дома, 65 из которых - с запозданием.

Некоторые другие компании тоже сдают дома в эксплуатацию с задержкой. Согласно информации от «Наш.Дом РФ», группа ПИК за все время работы с опозданием достроила 60 объектов из 610, ЛСР 71 из 353, ГК ФСК 49 из 169, Setl Group — 20 из 377, «Брусника» — 22 из 98.

Многие компании не раскрывают публично, какие суммы штрафов платят покупателям за просрочку сдачи жилья в эксплуатацию. ГК «Самолет» стала первой компанией, сообщившей эти данные публично.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о трех способах аннулирования ДДУ с возвратом денег. Сделать это можно по соглашению сторон, в одностороннем порядке и через суд.