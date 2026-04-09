Суд в Москве вернул квартиру порноактрисе Лоле Тейлор

Московский суд восстановил право собственности на жилье для актрисы, работающей в фильмах для взрослых, Лолы Тейлор (Любовь Бушуева). Девятый арбитражный апелляционный суд аннулировал решение суда предыдущей ступени, по которому порноактриса должна была передать квартиру в районе Кузьминок ее предыдущему владельцу — москвичу Владимиру Брюханову, признанному банкротом, сообщает РИА Новости .

Конфликт вокруг жилья рассматривался в рамках процесса о несостоятельности Брюханова. Он был объявлен банкротом в сентябре 2019 года по иску кредитора, зарегистрированному в январе того же года. В соответствии с законодательством, при процедуре банкротства анализируются транзакции должника, осуществленные в течение трехлетнего «периода подозрительности», предшествующего судебному принятию заявления о признании его финансовой несостоятельности.

Начало конфликта

В апреле 2023 года финансовый управляющий Брюханова и один из его кредиторов обратились в арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительной последовательность операций по передаче права на однокомнатную квартиру в Кузьминках. С 2015 года эта квартира была продана трижды, окончательным приобретателем в январе 2016 года стала Бушуева, которая выплатила за нее 5,5 миллионов рублей.

Суд, основываясь на данных от банковских организаций и налоговых органов, определил, что средства от продажи жилья не поступали на счет Брюханова. При этом в Федеральной налоговой службе отсутствовала информация о доходах первоначального покупателя. Данные о заработке второго приобретателя в период 2013–2015 годов также не были представлены, а в 2012 году его доход составлял 138 тысяч рублей. Ситуация с Бушуевой была схожей — за 2012, 2013 и 2015 годы сведения отсутствуют, а в 2014 году ее заработок составил 23,5 тысячи рублей. В то же время на момент совершения сделок у Брюханова существовали долговые обязательства перед Сбербанком на сумму приблизительно 1,5 миллионов рублей, а также свыше 34 миллионов рублей перед двумя частными лицами. Один из этих частных кредиторов инициировал процесс о банкротстве.

Таким образом, суд первой инстанции заключил, что сделки представляют собой «взаимосвязанный ряд фиктивных операций, посредством которых должник реализовал ликвидное имущество для предотвращения обращения взыскания и удовлетворения требований кредиторов».

Повторный суд

В декабре 2024 года суд признал эту цепочку недействительной и обязал Бушуеву как последнего покупателя возвратить квартиру в конкурсную массу должника. Актриса оспорила это решение, однако первоначально апелляционный суд отказался принимать ее жалобу к рассмотрению, поскольку были пропущены сроки для ее подачи. Но последующий окружной суд постановил, что жалоба должна быть рассмотрена, установив, что Бушуева не была информирована о судебном разбирательстве.

Как отметил окружной суд, отправленное ей судебное извещение было передано почтовому сотруднику 2 ноября 2023 года в 11:29, а уже в 11:39 статус отправления изменился на «неудачная попытка вручения».

«Информация о десятиминутном временном промежутке между отметкой о передаче письма почтальону и отметкой о неудачной попытке его вручения порождает обоснованные сомнения в том, что за столь короткий срок фактически осуществлен выход почтальона по адресу Бушуевой», — указала кассационная инстанция.

