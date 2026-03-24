Суд сохранил за пенсионеркой квартиру, которую хотели отнять власти Москвы

Гражданская коллегия столичного городского суда защитила права 74-летней пенсионерки Татьяны Сергеевны Шабуниной на однокомнатную квартиру, в которой она живет с 1992 года. Власти хотели признать жилье выморочным, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

34 года женщина живет в квартире, которая принадлежала ее супругу. Они расторгли брак в 1996 году, но фактически жили вместе до смерти мужчины в 2003 году. В наследство Татьяна Сергеевна не вступила, но продолжила жить в квартире, исправно оплачивая все коммунальные счета.

Тем временем Зеленоградский районный суд удовлетворил иск департамента городского имущества города Москвы к пенсионерке о признании права собственности на выморочное имущество (имущество, которое осталось после смерти человека, на которое нет наследников - ред.).

Женщину должны были выселить из квартиры. Суд пришел к выводу, что Татьяна Сергеевна не является наследником супруга и с 2003 года не обращалась к нотариусу за принятием наследства. В настоящий момент срок истек.

Однако судебная коллегия не согласилась с выводами суда первой инстанции. Департаментом не было оформлено право собственности, никаких действий для этого предпринято не было. Фактически власти бездействовали в течение 21 года. Тем временем на женщину оформлены все платежки, которые она исправно погашала.

В итоге суд оставил квартиру за пенсионеркой.

