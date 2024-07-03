Суд при поддержке Минэкологии исключил из реестра участок в Ленинском округе

Ленинский городской суд удовлетворил исковые требования администрации Ленинского городского округа к владельцу земельного участка в деревне Дальние Прудищи Молоковского сельского поселения. Предмет спора — законность формирования данного участка. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Участок, о котором шла речь, ранее принадлежал сельхозкооперативу имени Владимира Ильича. В дальнейшем, по решению суда он перешел в собственность гражданина и был поставлен на кадастровый учет, после чего не использовался. Администрация округа провела проверку, в результате которой установлено, что участок полностью расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Большого Людовинского пруда. Следовательно, формирование его было незаконным, поскольку такие земли приватизации не подлежат», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд вынес решение исключить сведения о спорном участке из единого государственного реестра недвижимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.