Суд поддержал УФАС по Подмосковью в деле включения ООО «Спецтехнологии» в РНП

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Спецтехнологии» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Центральной таможни (Кинологический центр ФТС России) о внесении сведений в отношении ООО «Спецтехнологии» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на разработку проектной документации на выполнение работ по строительству закрытого стрелкового комплекса на территории заказчика.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества — подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Спецтехнологии» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области также работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.