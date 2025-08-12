Суд отклонил требование вернуть государству экс-земли санатория в Барвихе

сегодня в 11:52

Мособлсуд отклонил требование Генеральной прокуратуры России о том, чтобы вернуть государству земли в элитном поселке «Сады Майендорф», которыми до этого владел санаторий «Барвиха». Об этом ТАСС рассказали в суде.

«Суд постановил решение суда первой инстанции отменить. Принять по делу новое решение. При этом, согласно новому решению, в требованиях Генпрокуратуры также отказано», — отметили в суде.

В декабре 2024 года Одинцовский суд Московской области отказал ГП РФ в возвращении государству земли в элитном поселке «Сады Майендорф». Генпрокуратура подала апелляцию.

До этого во время заседания суда стороны много раз говорили, что срок исковой давности по делу уже истек. Именно по этой причине в требованиях ГП РФ было отказано.

Генеральная прокуратура просила вернуть государству примерно 100 га земли в подмосковной Барвихе. Их приватизировали в начале 2000-х годов.

Затем землю поделили на участки и продали частным лицам, а также компаниям. Ответчиками по иску выступают экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, владелица салона цветов Надежда Адвокатова, бизнесмен Алексей Богачев и девелопер Михаил Хубутия.

В качестве третьих лиц к делу привлекли Управление делами президента РФ и ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха»».