Суд обязал арендатора выселиться из квартиры в Екатеринбурге после полугода споров

Жительница Екатеринбурга Екатерина А. сдала свою квартиру Сергею Ермолаеву, который ранее снимал это жилье у другой хозяйки. После первого месяца оплаты арендатор перестал вносить деньги и игнорировал коммунальные платежи. По окончании договора Ермолаев отказался съезжать, вывозить вещи и возвращать ключи.

Екатерина попыталась решить вопрос через полицию, но получила совет сменить замки, от чего ее отговорили юристы. В итоге она обратилась в суд, предоставив переписку с арендатором и другие доказательства. Суд встал на сторону хозяйки и обязал Ермолаева освободить квартиру. Екатерина также планирует взыскать с арендатора долг, который достиг 200 тысяч рублей, однако не рассчитывает на возврат средств из-за его долгов и возможного банкротства.

Юристы отметили, что избежать подобных ситуаций помогает детальный договор аренды с четко прописанными условиями выселения, ответственностью за просрочку и залогом. Эксперты советуют проверять арендаторов по базам судов и ФССП, а при возникновении споров действовать только в рамках закона — обращаться к участковому, направлять письменные претензии и подавать иск в суд. Самостоятельное выселение арендатора может быть признано самоуправством и привести к ответственности для собственника.

