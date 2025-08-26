сегодня в 18:47

Ступинский завод производит до 218 тыс тонн пшеницы в год

Современный завод для переработки до 218 тысяч тонн пшеницы в год возводят в Ступинском округе. Проект реализует итальянский семейный концерн «Барилла». Инвестиционный вклад итальянских предпринимателей в экономику Подмосковья составит почти полмиллиарда рублей, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

После запуска перерабатывающего комплекса компания планирует ежегодно выпускать до 167 тысяч тонн высококачественной муки для любимых россиянами спагетти и пенне. А также 52 тысячи тонн пшеничных отрубей ежегодно.

Надзор за строительством мельничного комплекса осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы ведомства осуществили проверку стройплощадки. Стройготовность – 82%, ведутся работы по монтажу конструкций, технологического оборудования, внутренних и наружных инженерных сетей. Завершение работ запланировано на октябрь 2025 года.

Земельный участок площадью 15 гектаров предприятию выделили в рамках программы поддержки инвесторов Московской области «Земля за 1 рубль».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.