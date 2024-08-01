Ступинские активисты «Единой России» провели осмотр объектов капремонта

сегодня в 20:25

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Сергей Мужальских оценил ход ремонтных работ во Дворце культуры, городском бассейне и Детской школе искусств. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Во Дворце культуры продолжаются ремонтные работы. Закончена отделка правого крыла здания, выполнены черновые работы в центральной части и левом крыле. Ведется установка системы вентиляции, подрядчик готовится приступить к чистовой отделке помещений. На объекте работает порядка 80 человек. Ремонт планируется завершить в начале 2025 года.

Работы по благоустройству прилегающей территории Дворца культуры ведутся активно. День города ступинцы встретят с обновленной площадью.

«Дворец культуры работает с 1956 года. Здание — жемчужина нашего города, с ним связана история многих поколений ступинцев. Необходимо сохранить уникальный исторический облик здания. Площадь Дворца культуры — порядка 15 тысяч квадратных метров. В его стенах располагаются Ступинская филармония и другие творческие коллективы. В рамках благоустройства выполним мощение площади тротуарной брусчаткой. Установим малые архитектурные формы, к историческим фонарям добавим новые светильники, проведем озеленение», — сказал Мужальских.

Партийцы провели мониторинг также в городском бассейне. В ходе проверки было выявлено отставание подрядчика от графика. Работы выполнены на 80%. Окончен монтаж инженерных сетей, проведена разуклонка чаши бассейна, установлено технологическое оборудование в подвальное помещение, окна, утеплены стены. Ведется внешняя и внутренняя отделка помещений. Запланированы работы по благоустройству территории.

А в Ступинской детской школе искусств ремонтные работы завершены. Проводится уборка и оснащение помещений новой мебелью и оборудованием, продолжается благоустройство территории.

«Детская школа искусств построена в 50-х годах. При поддержке губернатора здание капитально отремонтировано. В сентябре откроем школу для ребят. Уверен, она им понравится», — отметил Сергей Мужальских.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Капитальный ремонт выполнен на более 2000 квадратных метров. Обновлен фасад здания, установлены новые системы отопления, водоснабжения, вентиляции и электроснабжения внутри помещений.

3755 наказов ступинцев включено в Народную программу «Единой России». Их исполнение находится на депутатском и общественном контроле.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.