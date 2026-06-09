Студии в Москве стали стоить на 23% дороже за метр в массовых новостройках

Эксперты «Метриума» сравнили стоимость квадратного метра в московских новостройках. В массовом сегменте дороже всего стоят студии, а в более дорогих классах — многокомнатные квартиры, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Директор департамента аналитики «Метриума» Юлия Иванова рассказала, что в 2026 году метр в студиях массового сегмента стоил 513 тыс. руб. при среднем уровне 418 тыс. руб. В однокомнатных квартирах он обходился в 458 тыс. руб., в двухкомнатных — в 392 тыс., в трехкомнатных — в 372 тыс., в многокомнатных — в 360 тыс. руб.

В бизнес-классе максимум пришелся на квартиры с четырьмя и более спальнями: 636 тыс. руб. за кв. м, на 16% выше среднего. Студии стоили 614 тыс. руб. за кв. м, или на 12% выше среднего. В премиум-классе лидировали квартиры с четырьмя и более комнатами: 1,1 млн руб. за кв. м, на 21% выше рынка.

В высокобюджетном сегменте самые большие квартиры стоили 2,89 млн руб. за кв. м, на 15% выше среднего. Самый низкий показатель там был у однокомнатных квартир — 2,13 млн руб. Иванова связала надбавку с пентхаусами и уникальными форматами. По ее словам, компактные квартиры дороже за метр, потому что базовое наполнение распределяется на меньшую площадь; в массовом сегменте студии также остаются минимальным порогом входа.

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