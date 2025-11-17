Студенты-землеустроители «Энергии» проходят практику в Балашихинском филиале БТИ

сегодня в 13:24

Студенты подмосковного колледжа «Энергия», обучающиеся по специальности «Землеустройство», приступили к производственной практике в Балашихинском филиале ГБУ «БТИ Московской области». Для будущих специалистов это первый шаг в профессию, который позволит соединить теоретическую подготовку с решением реальных задач. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Под руководством опытных наставников ребятам предстоит освоить основные направления деятельности БТИ: работу с документацией, проведение кадастровых работ, подготовку технических планов, использование геодезического оборудования, применение геоинформационных систем и взаимодействие с заявителями.

Такой подход позволяет студентам не просто увидеть работу филиала БТИ изнутри, но и непосредственно в ней участвовать. В филиале надеются, что по окончании колледжа молодые грамотные специалисты пополнят его коллектив.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.